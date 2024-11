Milan-Juventus, sabato prossimo in Serie A solo il primo atto della stagione

Il match di Serie A tra Milan e Juventus , che si giocherà sabato 23 novembre alle ore 18:00 a San Siro, sarà il primo di tre scontri stagionali tra rossoneri e bianconeri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due squadre, infatti, si affronteranno ben 3 volte in un periodo che va da sabato prossimo fino al weekend del 18 e del 19 gennaio 2025.

Il 23 novembre Milan e Juventus si affronteranno in occasione della 13^ giornata di Serie A. Nel mese di gennaio, invece, le squadre di Fonseca e Thiago Motta si sfideranno 2 volte: prima in Arabia Saudita il 3 gennaio, in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana; poi a Torino poco dopo la metà del mese, in occasione della 21^ giornata di campionato.