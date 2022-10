Milan-Juventus, Pioli: “Vogliamo dimostrare chi siamo, saremo determinati”

L'edizione odierna di 'Tuttosport' riporta le dichiarazioni rilasciate ieri in conferenza stampa da Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Juventus. Ovviamente all'allenatore rossonero non è andata giù la sconfitta, non tanto per il risultato ma quanto per come sia arrivata. Non è soddisfatto Pioli, così come sicuramente non lo è Gerry Cardinale, presente a Stamford Bridge ad assistere al match. "Non credo sia soddisfatto della prestazione", ha detto Pioli riferendosi al proprietario del Milan, i quali non hanno avuto modo di incontrarsi.