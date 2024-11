Milan-Juventus, Ordine durissimo contro i rossoneri: poi se la prende con Emerson Royal

Milan-Juventus, Ordine: "Fischi meritatissimi e quarto posto compromesso"

"Nemmeno una luce a San Siro per Milan-Juve. Solo fischi. E fischi meritatissimi specialmente per il Milan che non coglie l’occasione di una Juve decimata dagli infortuni. E “regala” ai 75 mila uno spettacolo molto deludente. Invece di provare a forzare il blocco difensivo juventino (Kalulu tra i migliori oltre a Savona vincitore dell’unico duello con Leao), prova a tessere una tela inconsistente che non favorisce nessuno sbocco offensivo. Zero tiri in porta, zero emozioni e nemmeno i cambi avvenuti nella ripresa (Pulisic forse il meno peggio) riescono a modificare l’inerzia della sfida".