Milan-Juventus, Ibrahimovic e quel tabù da cancellare | Serie A News

In Milan-Juventus di questa sera Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, cercherà di tornare al gol in casa che gli manca da quattro mesi

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando di Milan-Juventus , partita di questa sera, ore 20:45 , a 'San Siro', si è soffermata sui problemi di Zlatan Ibrahimovic . L'attaccante svedese, classe 1981 , è il migliore cannoniere stagionale del Diavolo, al pari di Rafael Leão , con 8 gol (e 2 assist ) in 14 partite disputate in Serie A . E, anche in virtù di questo, stasera giocherà titolare contro i bianconeri.

Questo, però, nonostante i numeri a 'San Siro' siano tutti a favore di Olivier Giroud (che ha fatto tutti i suoi 5 gol stagionali tra le mura amiche). Già, perché Zlatan ha un tabù da sfatare in Milan-Juventus: cercherà di tornare a segnare in casa dopo più di quattro mesi di astinenza! Implacabile in trasferta, infatti, Ibra non va in gol a 'San Siro' da Milan-Lazio 2-0 del 12 settembre 2021. È ora di infrangere questa maledizione. Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>