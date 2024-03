Milan e Juventus, sfida per il secondo posto: ecco le chiavi

La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla nello specifico anche del duello tra Milan e Juventus per il secondo posto

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, dedica ampio spazio alle 'corse' ancora aperte in Serie A. Lo Scudetto va verso l'Inter, ma gli altri obiettivi? La rosea parla nello specifico anche del duello a distanza tra Milan e Juventus . In palio c'è il secondo posto in campionato.

Milan-Juventus, sfida per il secondo posto

I migliori, scrive la rosea, sono stati Vlahovic e Leao. Con la doppietta al Frosinone, Dusan ha portato a 9 gol il bottino del suo lussuoso 2024. Con la meraviglia segnata all’Atalanta, Rafa ha ritrovato il gol in campionato dopo 155 giorni. Ma entrambi hanno bisogno di un risveglio accanto. Alla Juventus serve un Chiesa che fatica a mostrare il suo lato migliore. Al Milan, invece, manca Olivier Giroud. I 4 punti di vantaggio, si legge, non bastano a far dormire sonni tranquilli ad Allegri. Pioli punta sullo scontro diretto di San Siro (34a giornata), su una migliore qualità di gioco e sul calendario: la Juventus infatti dovrà far visita a Napoli, Milan, Lazio e Bologna. La squadra di Allegri 'compensa' con la mancanza delle Coppe Europee. LEGGI ANCHE: Conte al Milan? Ibrahimovic sceglie per la panchina. Ecco il punto