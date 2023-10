Milan-Juventus, cambio in difesa: pronti Florenzi e Sportiello

Il Milan si prepara alla ripertenza in campionato. I rossoneri, tra una settimana, ospiteranno la Juventus di Max Allegri . Le assenze di Maignan e Theo Hernandez , i due francesi che sono usciti da Marassi con una squalifica al seguito, aprono nuovi scenari. Ne parla l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport che racconta della situazione attuale in casa Milan .

Milan-Juventus, in difesa si cambia

L'ultimo gol segnato dalla Juventus al Milan, si legge, risale a oltre due anni fa: Morata a settembre del 2021, in una partita terminata pari. Da allora, 356 minuti consecutivi a porta chiusa per il Milan. In porta ci sarà Sportiello: il vice di Maignan ha già dimostrato di saper fare il suo quando chiamato in causa. Domenica, continua il quotidiano, mancherà quindi Theo Hernandez, che ultimamene ha fatto pesare la propria assenza. Il Milan ha sofferto senza il francese. Solo un successo, nella trasferta di Empoli un anno fa, poi tre pareggi e altrettante sconfitte. Al suo posto, contro la Juventus, spazio per Florenzi, anche lui atteso a un bel test. LEGGI ANCHE: Milan, le parole del proprietario Gerry Cardinale al premio Leonardo Da Vinci Niaf