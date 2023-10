Milan-Juventus 0-1, Pioli: “Gatti, troppi falli su Leao” | Serie A News

«Malgrado l’inferiorità numerica potevamo portare a casa la partita. Dovevamo riempire di più l’area nel primo tempo quando crossavamo con Rafael Leao e Christian Pulisic». Il cartellino rosso rifilato a Thiaw è stato l'episodio che ha cambiato la partita in favore della 'Vecchia Signora'. «L’espulsione di Thiaw è una ingenuità sia di reparto che individuale, ma anche in dieci abbiamo dimostrato di non essere inferiori alla Juve», ha detto Pioli. «Thiaw in quell’occasione doveva temporeggiare e non accettare l’uno contro uno. È stato anche sfortunato perché è scivolato. Si doveva difendere meglio».

"Jović è entrato bene: ha tenuto bene palla" — Pioli, però, dopo questo Milan-Juventus, ha polemizzato sulla gestione dei cartellino dell'arbitro Maurizio Mariani. In particolare, sul 'trattamento di favore' riservato a Federico Gatti, marcatore di Leao in partita. «Gatti ha fatto tanti falli su Leao, ma veramente tanti, tanti falli. C'è il regolamento che dice che se commetti falli ripetuti, poi c'è l'ammonizione. Mi pare che sia così, almeno. L'ha preso? Sì ma tardi».

Per concludere, un commento all'ingresso in campo nella ripresa di Luka Jović al posto di Olivier Giroud, che aveva avuto l'unica chance dei rossoneri per sbloccare la gara nel primo tempo. «È entrato bene, ha tenuto bene palla. La sua condizione sta migliorando, anche Noah Okafor può giocare in quel ruolo ma Jović ha caratteristiche diverse rispetto a Okafor». Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.