Milan-Juventus 0-1, la moviola di Calvarese: “Rosso a Thiaw, zero dubbi”

Mariani era chiamato a riprendersi dallo shock ed a tenere i nervi saldi a 'San Siro'. Per Calvarese, non ha fallito. "Inizialmente il direttore di gara sceglie di fischiare parecchio, con l’obiettivo di non perdere il controllo della partita: la gara si chiuderà con 28 falli totali", ha esordito l'ex fischietto di Teramo.

"Giusta espulsione di Thiaw: ci sono le quattro condizioni per il DOGSO" — Calvarese ha poi proseguito nella sua disamina della moviola di Milan-Juventus. "Mariani non sbaglia nell’episodio più importante della partita: il rosso a Malick Thiaw a fine primo tempo. Giusta infatti l’espulsione del tedesco, che interviene su Moise Kean diretto verso la porta. Sussistono tutte e quattro le condizioni per il DOGSO: direzione dell’attaccante, distanza dalla porta, possesso della palla e numero di difensori in prossimità in grado di intervenire (zero)".

"Buona anche la gestione delle ammonizioni, con cinque gialli complessivi. Forse esagerata soltanto quella a Locatelli, che arriva un secondo prima e colpisce il pallone", la chiosa di Calvarese. Mercato, il Milan sfida la Juve per un top player >>>

