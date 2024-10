Jovic chiamato in nazionale: dilemma per Stojkovic

Luka Jovic, come riferito dalla Gazzetta dello Sport , ha risposto alla convocazione della nazionale serba, ma la sua partecipazione alle due gare di Natios League in programma sabato contro la Svizzera e martedì contro la Spagna è in bilico. Dopo il fastidio al pube che lo ha costretto a saltare l'ultimo match, sarà lo staff medico, in collaborazione con il CT Stojkovic , a valutare la gravità dell'infortunio.

Il Milan spera che Jovic non si senta costretto a forzare il recupero. Un'assenza del talento serbo potrebbe pesare sul rendimento della squadra nella ripresa del campionato. In caso di un infortunio più serio, il club di Via Aldo Rossi potrebbe trovarsi nella difficile situazione di "scippare" il gioiellino Camarda da Milan Futuroper garantire un attaccante in più.