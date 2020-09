Milan, isolamento fiduciario domiciliare per le positività di Ibra e Duarte

Ibrahimovic e Duarte positivi al CoVid_19: il protocollo per il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come noto, Zlatan Ibrahimovic e Léo Duarte sono stati trovati, di recente, positivi al coronavirus. Tutti gli altri calciatori del Milan, sottoposti ai tamponi, sono invece risultati negativi. Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, però, ha ricordato come il gruppo-squadra rossonero, su indicazione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), si trovi in isolamento fiduciario domiciliare. Cosa vuol dire? I giocatori e lo staff possono lasciare le proprie abitazioni soltanto per allenamenti e partite.