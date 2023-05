Milan-Inter, Theo Hernandez nullo: Dimarco è una furia

Il Milan perde contro l'Inter , grazie a un'ottima prova dei nerazzurri che sono scesi in campo con più voglia e si portano in vantaggio per due gol dopo pochissimo tempo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla delle sfide che si sono viste nelle varie zone del campo: Theo Hernandez contro Dimarco sulla fascia sinistra .

Per quanto riguarda Dimarco, ha giocato un primo tempo furioso. In tandem con Mkhitaryan, è stato il fattore di sblocco dello 0-0. Venti minuti abbondanti di corse e rincorse e azioni per mettere in difficoltà la difesa del Milan. Sua la fuga con l’assist per Mkhitaryan, l’azione che ha certificato come e quanto quella zona di campo fosse il lato debole del Milan. Sulla lunga distanza Dimarco ha seguito la stessa parabola di Mkhitaryan, ovvero, si è scaricato, ma ha stravinto il duello a distanza con Theo Hernandez. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un giocatore del PSG?