Milan e Inter devono decidere: stadio nuovo o ristrutturazione di San Siro?

La ristrutturazione di San Siro da un lato, un nuovo stadio a Rozzano e un altro a San Donato dall'altro. Come riporta Tuttosport, le prossime settimane saranno probabilmente decisive per capire in quale stadio Inter e Milan giocheranno le future stagioni. Sebbene solo pochi mesi fa sembrava quasi certo che i nerazzurri e i rossoneri avrebbero lasciato Milano, ad oggi la ristrutturazione del Meazza è una delle opzioni ancora sul tavolo.