Milan e Inter, lo Scudetto vale un tesoro: giro da affari da 80 milioni

Vincere lo Scudetto, per il Milan e per l'Inter, farebbe tutta la differenza del mondo. Soldi in più, tantissimi benefici: ecco la situazione

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato degli ultimi 90' della lotta Scudetto tra il Milan di Stefano Pioli, primo in classifica con 83 punti e l'Inter di Simone Inzaghi, seconda con 81. Ricordando come lo Scudetto valga per la gloria, per l'orgoglio, per i tifosi, per la bacheca, per il blasone e per la storia. Ma anche e soprattutto per i soldi e per un futuro migliore.

Vincere il campionato, infatti, ha evidenziato il quotidiano generalista, è anche una questione economica. Vincere lo Scudetto vale, di fatto, 80 milioni di euro. Dentro ci sono i premi per il primo posto in Serie A (tra i 25 e i 30 milioni di euro), ma anche quelli per la partecipazione alla finale della Supercoppa Italiana (5) e una Champions League da vivere in prima fascia (50).

A conti fatti, quindi, vincere il titolo è una grossa opportunità che, magari, può non cambiare la vita e i conti in generale di una squadra. Ma senza dubbio 'indirizza' la stagione che verrà. Tra mercato, abbonamenti, sponsorizzazioni, accordi commerciali e marketing, chiudere il torneo al primo posto fa tutta la differenza al mondo.

In casa Inter, vincere il 20° Scudetto e, conquistare, dunque, la seconda stella, darebbe una spinta ulteriore alla crescita, già costante, dei ricavi. Ma soprattutto rappresenterebbe un assist prezioso per il mercato estivo che si preannuncia complicato. Il piano finanziario prevede un attivo di non meno di 60 milioni di euro.

Per salvaguardare, dunque, l'equilibrio economico, serve il sacrificio di due big tra Milan Škriniar, Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martínez. Con lo Scudetto e il relativo extra-budget, però, Giuseppe Marotta potrebbe cederne uno solo ed essere agevolato nella caccia a Paulo Dybala o al ritorno di Romelu Lukaku.

In casa Milan, invece, da tempo, sin da quando Elliott ha preso il timone del club (2018) si invoca il concesso di sostenibilità. Il primo semestre dell'esercizio 2021-2022 si è chiuso in utile e con un + 40% di ricavi. Trend, questo, che verrebbe accelerato dalla conquista del 19° Scudetto in caso di un pareggio o di una vittoria in casa del Sassuolo.

Il brand A.C. Milan, già tornato a splendere, tornerebbe ad avere ulteriore appeal anche nelle trattative di mercato e, con introiti in più, sarebbe più semplice blindare Rafael Leão con un rinnovo di contratto a 5-6 milioni di euro netti a stagione. Mettendosi, dunque, al riparo dalla minaccia PSG.

Vincere il titolo, poi, darebbe diritto al Milan di andare in prima fascia nel sorteggio per i gironi di Champions League 2022-2023. Andare avanti, rispetto a quest'anno, dove i rossoneri partivano dalla quarta, sarebbe più semplice. E poi c'è la questione cessione. RedBird, per ora, è in vantaggio su InvestCorp, con Elliott che non ha esigenza di vendere subito.

Magari, tra qualche settimana, il valore del club rossonero potrebbe essere anche aumentato. Riflessione finale del 'CorSera' sulla costruzione del nuovo stadio di Milano, progetto comune in piedi da tempo per Milan e Inter. Con il ritrovato entusiasmo del pubblico meneghino, sicuri che basti un impianto da 60mila posti?Maldini punta un big per il Milan: le ultime news di mercato >>>

