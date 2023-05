Milan-Inter, San Siro sold-out e record in vista: 10 milioni d’incasso

Milan contro Inter sarà un evento di caratura Mondiale, la partita di San Sir o, infatti, sarà seguita con trepidazione in tutto il Mondo con il Maezza che sarà sold out. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla dell'evento, del probabile record d'incasso per il Milan e della coreografia rossonera .

Milan-Inter, sarà record d'incasso

È la notte del grande evento, si legge: il mondo guarderà San Siro. Settantaquattro mila fortunati faranno parte dello show. Lo stadio è stato il primo alleato rossonero in questa stagione e potrebbe anche esserlo nella gara di stasera. Quota 74mila significa sold out: molti dei presenti parteciperanno alla maxi-coreografia, un disegno su tre anelli rigorosamente topsecret. Il derby tra Milan e Inter sarà raccontato in ogni angolo del mondo: 224 i giornalisti accreditati, una percentuale consistente di stampa straniera. Dieci milioni è quanto incasserà il Milan in una sola sera: le entrate del botteghino finiscono interamente sui conti del club ospitante. Il che vorrebbe dire record per una partita in Italia, battendo il precedente arrrivato contro il Tottenham, sempre a San Siro. LEGGI ANCHE: Milan-Inter, Leao verso il no. Ecco le ultime