Milan-Inter, stagione in gioco: per Pioli e Inzaghi vietato sbagliare

Stefano Pioli e Simone Inzaghi, in Milan-Inter di mercoledì sera, si giocano gran parte della loro stagione. Ecco il confronto tra i due

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli e dell'Inter di Simone Inzaghi. Mercoledì 18 gennaio, alle 20:00 ora italiana, le due squadre di Milano si affronteranno nel derby di Riyad (Arabia Saudita) con, in palio, la Supercoppa Italiana.

Ma dopodomani, in terra saudita, non ci sarà in ballo soltanto un trofeo. Ci sarà il senso di una stagione intera. Se il Milan perdesse il derby di coppa, con quale testa e con quale cuore il Diavolo scenderebbe in campo, qualche giorno, in casa della Lazio? Perdendo, rimetterebbe in discussione il posto in Champions League.

Milan-Inter, Pioli vs Inzaghi: chi vincerà? — L'interrogativo, però, vale anche per l'Inter. Rimontata due volte a Monza, vincente in maniera affannosa contro Parma in Coppa Italia e Hellas Verona in campionato. E ancora più distante dal Napoli rispetto ai cugini rossoneri (10 punti contro i 9 del Milan). L'impressionante vittoria della squadra di Luciano Spalletti contro la Juventus (5-1) è una ragione in più per lo sconforto.

Per il Milan di Pioli e per l'Inter di Inzaghi vincere la Supercoppa non sarebbe, di certo, la panacea di tutti i mali. Ma alzare il trofeo contribuirebbe a dare uno slancio positivo alla stagione che sta per entrare nella sua fase decisiva. E che vedrà un nuovo derby tra rossoneri e nerazzurri il prossimo 5 febbraio a 'San Siro'.

Per la 'rosea', non esiste una voragine tra Milan, Inter e Napoli, così come, invece, recita la classifica. Gli azzurri, però, dimostrano di avere fame e motivazioni che, ad oggi, né la squadra Campione d'Italia in carica né l'altra hanno fatto vedere di avere. Ed è quello che fa la differenza nella maratona moderna di un calcio con partite ogni tre giorni e giocatori spremuti come limoni.

In Arabia Saudita, Pioli e Inzaghi dovranno far uscire dai cuori dei calciatori di Milan e Inter motivazioni feroci. Dovranno convincere le rispettive truppe che Riyad è il guado decisivo. La sensazione è che sia i rossoneri sia i nerazzurri si giochino gran parte della stagione in questa finale di Supercoppa.

Pioli deve ritrovare la magia, Inzaghi ha già vinto spesso in Supercoppa — Pioli, artefice di uno degli Scudetti meno pronosticati della storia, ha saputo dare coraggio ed autostima ad una rosa inferiore ad altre. Ha fatto crescere tanti giocatori. Ora, però, il suo Milan è in calo. Prende troppi gol di testa, manca di concentrazione, attenzione e tempismo in difesa. Pierre Kalulu, straordinario l'anno passato, è il simbolo della ferocia persa. Il Milan di Lecce, nel primo tempo, era un sacco vuoto. Pioli deve ritrovare in fretta la magia dell'anno scorso.

Se l'Inter fa l'Inter, non rivali. Il guaio di Inzaghi è che la sua squadra, spesso, stacca la spina. Da Lecce a Monza, passando per la partita contro la Lazio. Il vantaggio del tecnico piacentino? Gioca nel suo 'giardino': ha vinto 3 Supercoppe Italiane su 3 finali disputate. Una proprio a Riyad quando allenava i biancocelesti. Può eguagliare, con 4, il record di Marcello Lippi e Fabio Capello. Vedremo se la spunterà lui o Pioli.