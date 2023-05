Milan-Inter, la moviola de la Gazzetta: “Manzano imperfetto”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del lavoro di Manzano, arbitro di Milan e Inter. Ecco la moviola

Milan contro Inter è stata una partita fisica, con molti contatti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fa il punto sul lavoro di Manzano e degli assistenti. Ecco la moviola. L’episodio eclatante, si legge, va in scena al 30’ p.t.: Lautaro in slalom in area e, solo sfiorato da Kjaer sul fianco, va a terra. Manzano applica la sanzione: rigore. Ma rigore non è: Manuera, il Var, lo richiama al video per far notare che il milanista non incrocia mai con le gambe l’argentino. Niente sgambetto. Penalty e giallo tolti; nessun giallo a Lautaro (non ha simulato).

2) Al 41’ p.t. cross dalla destra del Milan in area-Inter: Darmian colpisce di pancia e non con il braccio.

3) In due occasioni (1’ e 39’ p.t.) Theo la passa liscia in duelli con Dumfries: nel primo fa di tutto per evitare (e ci riesce) il pestone ma lo colpisce; nel secondo, il giallo ci sarebbe potuto stare (come per Dumfries al 25’ e Mkhytarian, che poi viene ammonito giustamente al 46’, sempre su Diaz al 38’ p.t.). 4) Krunic, già ammonito, sferra un colpo nelle costole a Bastoni in area: va bene il duello ma ha rischiato molto.

Il voto di Gazzetta all'arbitro — MANZANO (Arbitro) Il non rigore sanato dal Var, alcune valutazioni non coerenti, due cartellini (e fischi) che rimangono in tasca, un angolo negato (sul palo di Tonali). 5,5 BARBERO 5,5 NEVADO (Assistenti) LEGGI ANCHE: Milan-Inter, Capello duro con Pioli. Ecco le sue parole