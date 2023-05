Milan-Inter, le reazioni di Leao in tribuna: aria sconsolata

Il Milan ha perso per 0-2 la partita contro l'Inter, non riuscendo quasi mai ad avere il controllo della partita e del pallone. Si è sentita la mancanza del grande assente Rafael Leao. Nonostante sia vicino il rinnovo di contratto con il Milan, Rafael Leao, assente ieri per infortunio, non può essere felice per la sconfitta del Diavolo nella semifinale di andata di Champions League contro l'Inter: come riporta il sito del Corriere dello Sport, il giovane attaccante portoghese, che ha seguito la partita in tribuna, è stato ripreso dalle telecamere mentre seguiva i minuti finali del derby con le mani in faccia e l'aria sconsolata. LEGGI ANCHE: Dallo stadio, passando per il rinnovo di Leao. Ecco le parole di Scaroni