Milan-Inter, Ibrahimovic cerca il nono gol rossonero nel derby

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del derby tra Milan e Inter, si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante rossonero, il più acclamato dai tifosi all'uscita dal centro sportivo di Milanello dopo l'allenamento di rifinitura, giocherà infatti titolare la stracittadina di questa sera, ore 20:45, a 'San Siro'.

Ed Ibrahimovic, in questo derby Milan-Inter, vuole avere l'occasione per essere ancora una volta decisivo. In fin dei conti, è un po' la bestia nera dei nerazzurri, risultando spesso fenomenale quando incontra la sua ex squadra. Da quando è tornato in rossonero, nel gennaio 2020, Zlatan ha segnato quattro gol in quattro partite all'Inter.

Proprio grazie alla doppietta di Ibra, un anno fa, il Diavolo ha vinto per 2-1 il derby, prima del pesante k.o. (0-3) del febbraio scorso. Più in generale, Ibrahimovic ha segnato 10 gol nei derby fin qui giocati con le maglie di Milan e Inter: 2, i primi, li ha fatti nel suo triennio (2006-2009) con i nerazzurri, gli altri 8 con i rossoneri, nel biennio iniziale (2010-2012) ed ora.

Pertanto, Ibra, che vuole tenere fede alla sua media-gol stagionale di una rete ogni 64', cerca il nono sigillo rossonero in un derby di Milano. D'altronde, il suo 'vizio' di buttarla dentro non svanisce nemmeno a 40 anni compiuti, tutt'altro. Zlatan continua a macinare record su record e vuole continuare a stupire, a cominciare da stasera in una delle sfide più sentite dal Milan e dallo stesso svedese.

Ibrahimovic ha studiato un piano preciso per arrivare a questo derby Milan-Inter nel modo migliore dal punto di vista atletico. Insieme al tecnico Stefano Pioli ed ai preparatori atletici, a Milanello, ha stabilito una tabella di marcia che gli consentiva di aumentare il minutaggio fino a poter reggere stasera i 90'. Le prove generali le ha fatte contro la Roma, allo stadio 'Olimpico', laddove è stato devastante.

Sessanta minuti contro i giallorossi, un quarto d'oro contro il Porto. Sarà affascinante, secondo il quotidiano romano, il duello a distanza con Edin Dzeko, miglior marcatore dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Ibra punta a giocare una grande stagione di modo da guadagnarsi il rinnovo del contratto con il Milan, da poter vivere altri derby della Madonnina da protagonista e, perché no, puntare nel frattempo ai Mondiali di Qatar 2022.