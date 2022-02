Milan-Inter, Ibrahimovic assente: punta al big match contro il Napoli

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, marcherà ancora visita nel derby di domani sera in Coppa Italia. Ritornerà in panchina domenica

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' e Tuttosport' oggi in edicola hanno parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan. Il quale, come si ricorderà, non gioca una partita ufficiale da più di un mese. Era, infatti, il 23 gennaio scorso quando Ibra chiese il cambio al 28' di Milan-Juventus per un problema poi rivelatosi un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra.

Da allora, Zlatan si è sempre allenato da solo, in palestra, rinviando di volta in volta il suo rientro in campo. Inizialmente, sembrava che dovesse rientrare per il derby in Serie A dello scorso 5 febbraio. Poi, però, l'infiammazione non gli ha dato tregua e Ibrahimovic ha visto allontanarsi sempre di più il rientro in campo con il Milan. Ora, però, la situazione è migliorata. Al punto che ieri l'attaccante rossonero ha iniziato il riscaldamento con il resto del gruppo.

Quindi, si è staccato per svolgere una seduta di allenamento personalizzato. Però, in campo e con il pallone. Questo vuol dire, dunque, che Ibrahimovic sarà assente anche per il derby di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Ma anche di come crescano le possibilità di un sua convocazione, almeno per la panchina, per Napoli-Milan, big match di domenica prossima allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Zlatan sarà valutato durante la settimana. Avrà sei giorni di tempo per recuperare forma e ritmo partita: l'appuntamento contro i partenopei di Luciano Spalletti, che ieri hanno agganciato il Diavolo in vetta alla classifica del campionato, è di quelli da non sbagliare. Ed al quale, possibilmente, Ibra non vorrà mancare. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

