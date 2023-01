Milan-Inter, la certezza Giroud: è il vero e proprio incubo nerazzurro

Milan, è Giroud l'arma per battere l'Inter a Riyad

Il 18 gennaio 2023, invece, Giroud si sveglierà a Riyad (Arabia Saudita), a non più di 500 chilometri di distanza, per un'altra finale. Non è al 100% della condizione, non ci va nemmeno vicino. Però, per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in un momento come questo Giroud per il Milan è un totem. Il Diavolo, in crisi di risultati, ha un disperato bisogno di personalità, leader e calciatori che possano trascinare il gruppo.