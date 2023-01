Milan-Inter, Giroud incubo nerazzurro: sempre reti velenose nei derby

Olivier Giroud guiderà l'attacco rossonero in Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana. Cerca trofeo e rivincita su Lautaro Martínez

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato del confronto tra Olivier Giroud e Lautaro Martínez. I due centravanti, infatti, si ritroveranno di fronte, ad un mese di distanza dalla finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina, per un confronto a distanza che vale un altro trofeo.

In questo derby Milan-Inter, per Giroud e Lautaro, c'è in ballo la Supercoppa Italiana. Trofeo ambito da entrambe le formazioni per diversi motivi. Il primo è quello di aggiornare la bacheca e l'albo d'oro; il secondo è quello di vincere un derby internazionale. Magari, riconquistare certezze. Specialmente nel Milan, queste, sembrano essere svanite nelle ultime settimane.

Milan-Inter, Giroud guiderà l'attacco del Diavolo — Giroud sarà l'attaccante di riferimento del 4-2-3-1 di Stefano Pioli per Milan-Inter. Il francese, di finali vinte, se ne intende, sebbene l'ultima volta sia spettato a Lautaro Martínez esultare. In passato, però, il nativo di Chambéry ha vinto una Champions League, i Mondiali 2018 con la Francia ed altri trofei internazionali.

Pili, quindi, punterà soprattutto sulla voglia di rivalsa dell'ex bomber di Arsenal e Chelsea che, in rossonero, è a secco di gol dal 5 novembre 2022, quando risolse Milan-Spezia 2-1 con un'acrobazia nei minuti di recupero. Su di lui sta pesando l'effetto Qatar. Da quando è tornato dai Mondiali, non sta incidendo come nella prima parte di stagione.

Ai nerazzurri ha segnato sempre gol pesanti — Anche nelle prime quattro presenze del 2023, Giroud ha fatto fatica. Non sta attraversando un momento semplice, lo stato di forma non è impeccabile e, in corso d'opera, potrebbe toccare a Divock Origi farlo rifiatare. In Milan-Inter, però, Giroud vorrà certamente far rispettare la 'tradizione' che lo caratterizza come vero e proprio incubo nerazzurro. I suoi gol nel derby sono sempre stati letali.

Doppietta nel derby del 5 febbraio 2022, quello che diede il 'la' alla rimonta del Diavolo in campionato; gol anche nella stracittadina di andata in campionato, lo scorso settembre. Ora si riaccende il duello con l'altra squadra di Milano e con Lautaro. Quale migliore occasione per riprendersi da Francia-Argentina se non alzando un trofeo in faccia al rivale? Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia della finale di Supercoppa >>>