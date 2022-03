Milan ed Inter, derby per lo Scudetto: occhio al fattore Ibrahimovic

La corsa Scudetto tra Milan, Inter (e Napoli) si deciderà a ridosso della fine del campionato. Diavolo con uno Zlatan Ibrahimovic in più

Sembra ormai evidente che la corsa Scudetto tra Milan , Inter (e Napoli ) di quest'anno arriverà a decidersi nelle ultimissime giornate. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quanto detto da Stefano Pioli è vero: "Sarà una continua altalena".

Sì perché, vedendo gli ultimi risultati, non si fa in tempo ad elogiare una determinata squadra che la settimana dopo la stessa stecca. E' il caso del Napoli, vincente a Roma contro la Lazio ma deludente contro i rossoneri. O dell' Atalanta , caduta contro la formazione di José Mourinho ed allontanatasi definitivamente.

Milan ed Inter appaiono così le due formazioni davvero in grado di potersela giocare fino alla fine, e non solamente perché occupano le prime due posizioni della classifica, ma perché hanno dimostrato maggiore continuità rispetto alle altre, non solo dal punto di vista dei risultati.