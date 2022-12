Milan e Inter, una ripresa da brividi: troppe gare in pochi giorni

Il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi saranno le squadre più impegnate in quest'avvio della seconda parte di stagione

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il 4 gennaio 2023 ripartirà il campionato di Serie A e un big match come Inter-Napoli sarà soltanto l'antipasto di ciò che aspetterà le squadre italiane. La ripresa della stagione, infatti, dopo lo stop per i Mondiali in Qatar, sarà scoppiettante e, soprattutto, molto intasata.

Milan e Inter, calendario fitto di impegni ravvicinati — Di fatto, per i primi due mesi dell'anno, ha evidenziato il quotidiano romano, si giocherà quasi sempre. Saranno pochi i giorni senza partite e le squadre dovranno spingere sull'acceleratore. Per alcune di loro, ovvero le big del nostro calcio, impegnate nelle coppe europee, di fatto sarà un vero e proprio tour de force.

Milan e Inter, in questo senso, potrebbero stabilire il primato. A patto, però, che conquistino i quarti di finale di Coppa Italia. Rossoneri e nerazzurri, tra Serie A, coppa nazionale, Champions League e finale di Supercoppa Italiana, dove si sfideranno in Arabia Saudita il prossimo 18 gennaio 2023, potrebbero arrivare addirittura a 13 gare in 53 giorni!

Tra Serie A e finale di Supercoppa Italiana, quante partite in due mesi — Le milanesi, in neanche due mesi, rischiano di mettere insieme 9 gare di Serie A, 2 di Coppa Italia, una di Champions e la finale di Riyad. Il tutto dal 4 gennaio al 26 febbraio 2023. La media è di una gara ogni 4 giorni. Ecco perché, in questo periodo, i ragazzi di Stefano Pioli e di Simone Inzaghi stanno mettendo benzina nei serbatoi dei rispettivi giocatori.

Ma non andrà molto meglio a Napoli, Juventus, Roma, Lazio e Atalanta. Nella peggiore delle ipotesi, giocheranno appena 90' in meno. Mercato Milan, che duello per il gioiello dei Mondiali! Le ultime news >>>