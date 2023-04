Milan-Inter, la Champions cambia le prospettive: obiettivi vicini

L'edizione odierna di Tuttosport, parla degli incassi di Milan e Inter in questa Champions League . Q uasi 100 milioni , si legge, che possono aiutare a risolvere tanti problemi. È la conseguenza dorata del cammino di Inter e Milan in Champions League. L’approdo alle semifinali vale 12,5 milioni di montepremi Uefa , più il ricchissimo incasso assicurato da San Siro. Il derby europeo garantisce un altro maxi-ricavo da stadio a testa, con l’ulteriore opportunità di aggiungere 15,5 milioni provenienti da Nyon per chi conquista la finale di Istanbul. Chi solleva la coppa, poi, ne guadagna altri 4,5.

Per Milan e Inter, si riaprono possibilità di una visibilità maggiore in Europa. Il Milan, calcolando già l'incasso dell'andata della semifinale, viaggia intorno a 99 milioni. L'Inter, invece, dovrebbe posizionarsi intorno a 96 di guadagno. C'è una differenza perché accedere alla Champions da campioni nazionali dà diritto a un fisso di partecipazione più alto. Sono circa 40 milioni di euro in più rispetto alla singola partecipazione ai giorni. Il cammino successivo ha consentito quasi di raddoppiare il minimo assicurato dalla Uefa. L'Inter può così ragionare su un mercato in uscita meno pesante a giugno, in cui era necessario ottenere introiti per 60 milioni. Il Milan, invece, può fare leva su questi introiti per inseguire l'obiettivo di avvicinare il pareggio di bilancio con un progressivo rientro dopo passivi significativi fino a due stagioni fa.