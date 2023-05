Milan-Inter, a ‘San Siro’ per l’EuroDerby ci sarà anche Cardinale

Gerry Cardinale, proprietario del club rossonero, tornerà domani sera a 'San Siro' per Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' il derby tra il Milan di Stefano Pioli e l' Inter di Simone Inzaghi valido per l'andata delle semifinali di Champions League .

Per l'occasione, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si rivedrà allo stadio di 'San Siro' anche Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club rossonero dall'agosto 2022.