Milan-Inter, la sorpresa Brahim Díaz: Pioli si fida del suo numero 10

Brahim Díaz si candida per giocare da titolare anche Milan-Inter, la finale della Supercoppa Italiana in programma dopodomani a Riyad

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz, fantasista del Milan, ricordando come, sebbene da piccolo avesse in camera un poster di Oliver Hutton, il numero 10 più famoso dei cartoni animati, lui sia un trequartista differente dal suo eroe d'infanzia.

Non si tratta, infatti, del giocatore centrale nel Milan di Stefano Pioli, ma più di un 'creatore di scintille'. Sempre utili, soprattutto in questi tempi dove il Diavolo sta facendo una fatica enorme ad accendersi. Il nativo di Málaga, nelle tre partite disputate dai rossoneri a gennaio, ha sempre trovato il modo di dare una mano ai suoi compagni. Spesso in controtendenza con le difficoltà generali.

Milan, Brahim Díaz in forma e titolare in Supercoppa — Non è mai stato decisivo. Però a Lecce ha dato una bella palla a Tommaso Pobega e, in precedenza, in Coppa Italia contro il Torino, era stato il più brillante dei titolari. Logico pensare che Brahim Díaz rappresenti la sorpresa del Milan anche in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma mercoledì 18 gennaio alle 20:00 ora italiana a Riyad (Arabia Saudita).

Nel derby di campionato, vinto per 3-2 dal Milan nello scorso mese di settembre 2022, iniziò Charles De Ketelaere, al tempo in fase di ascesa. Brahim Díaz, invece, giocò nella ripresa, nei minuti in cui il Milan fece resistenza sugli assalti finali dell'Inter. Stavolta, invece, Pioli cambierà.

Il gol gli manca da tre mesi: è ora di tornare a farlo — CDK non è titolare in campionato da Empoli-Milan 1-3 dello scorso 1° ottobre 2022 e contro il Lecce non è nemmeno entrato. Di fatto, Brahim Díaz è l'unico trequartista di cui Pioli si fidi: è uno dei giocatori del Milan con più spirito per tentare la giocata risolutiva nei pressi dell'area di rigore avversaria.

Al Milan, però, ora serve che Brahim Díaz torni anche a segnare. Non va in gol dal 22 ottobre. Ma ha già deciso una partita importante in questa stagione, Milan-Juventus 2-0. Una prodezza con corsa sotto la Curva Sud mostrando la sua maglia con il numero 10. La Supercoppa non sarà decisiva per il suo destino in rossonero, ma, da febbraio, si farà sul serio con lui anche sul fronte mercato. Sarà riscatto dal Real Madrid a titolo definitivo dopo tre anni di prestito?