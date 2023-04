Milan-Inter, sale la febbre biglietti: vendita in tre fasi

Milan-Inter, le info per i biglietti

Sale l'attesa per la vendita dei biglietti per le due sfide tra Milan e Inter del 10 e 16 maggio di Champions, che porteranno una delle due squadre di Milano alla finalissima di Istanbul. Il focus, si legge, è concentrato sul Milan, che giocherà la prima in casa, con il club che ha già avviato la macchina organizzativa per la vendita dei tanto ambiti tagliandi. Le fasi - con relative date - saranno rese note la prossima settimana, ma dovrebbero essere sempre tre, con la prima riservata ai possessori dell'abbonamento al campionato (con la possibilità di poter confermare il proprio posto, opzione che non era stata attivata con il Napoli), la seconda fase riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero e l'eventuale terza fase dedicata alla vendita libera.