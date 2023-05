Milan-Inter, Bennacer esce con le stampelle: oggi gli esami

Oltre il danno la beffa. Il Milan perde malamente il primo derby contro l'Inter per 0-2. I rossoneri, partivano già con un'assenza pesante, ovvero quella di Leao, ma dopo pochi minuti, Pioli ha dovuto fare a meno anche di Ismael Bennacer, altro perno del centrocampo del Milan. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con tutte le preoccupazioni in casa rossonera. A rendere ancora più amara la sconfitta del Milan di ieri contro l'Inter c'è anche l'infortunio di Ismael Bennacer, costretto a lasciare il campo dopo 18' a causa di un problema al ginocchio destro: il giocatore verrà sarà sottoposto ad accertamenti in giornata, ma il fatto che sia uscito da San Siro con le stampelle non promette nulla di buono. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Sfida con la Juventus per un giocatore del PSG?