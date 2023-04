Milan-Inter, Amazon e i diritti televisivi: tra oggi e domani la decisione

Manca sempre meno al primo atto della doppia sfida tra Milan e Inter , valida per un posto alla finale di Instabul di Champions League. I diritti della partita, sono in esclusiva di Amazon Prime, ma la gara potrebbe essere comunque trasmessa in chiaro. Ecco le ultime.

Milan-Inter, partita d'andata in chiaro?

Come riportato da Il Sole 24 Ore, Amazon ha messo i diritti televisivi di Milan e Inter all'asta. Il colosso potrebbe o mettere semplicemente a disposizione il segnale dell'evento oppure può vendere tutta la trasmissione inclusi telecronisti e linea editoriale per quella sera. Sul tavolo di Amazon sono arrivate offerte di Rai, Mediaset, La7, Sky (con il canale TV8) e WarnerBros Discovery (con il canale NOVE). Per oggi o domani è atteso il responso. Si attendono dunque le novità: anche il derby d'andata potrebbe essere trasmesso in chiaro.