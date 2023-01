Milan-Inter 0-3, Kjaer: “Basta con il discorso dei giovani! Cresciamo”

Simon Kjaer , difensore rossonero, ha parlato al termine di Milan-Inter , finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad ( Arabia Saudita ) e vinta per 0-3 dai nerazzurri. Le dichiarazioni di Kjaer sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

«Siamo partiti male, poi è diventata davvero difficile. Loro sono bravi in quello che fanno, ma stasera non abbiamo messo la prestazione per meritare la vittoria », ha detto subito il difensore centrale danese classe 1989 . Il quale, poi, è andato ancora più dritto al punto della questione: « Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi ». Si è trattato dell’unico rossonero a pronunciare queste parole.

Le scuse ai tifosi, gli alibi di gioventù terminati

Kjaer, nel post-partita di Milan-Inter, ha quindi aggiunto: «Dobbiamo analizzare questa partita e poi ripartire, anche se fa male: non c'è tempo per mettere la testa giù. Il discorso dei giovani è finito. Dobbiamo crescere e prenderci le nostre responsabilità, non abbiamo messo la nostra impronta. Dobbiamo solo imparare. E' stata una serata tosta, soprattutto mentalmente, ma è in questi momenti che dobbiamo trovare la nostra identità e migliorare in tanti aspetti del gioco».