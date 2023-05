Milan, tegola Leao: salterà l’EuroDerby di andata di mercoledì sera

Secondo 'Tuttosport' Rafael Leao salterà Milan-Inter, derby di andata delle semifinali di Champions League in programma dopodomani sera

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, Rafael Leao, quasi sicuramente, salterà Milan-Inter, il derby di andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì sera, alle ore 21:00, a 'San Siro'. L'elongazione del muscolo lungo dell'adduttore della coscia destra subita dopo pochi minuti del match di campionato contro la Lazio, infatti, priverà quasi sicuramente il Diavolo del suo uomo più pericoloso in attacco nell'atto primo dell'EuroDerby.

Milan-Inter senza Leao: è lo scenario più probabile — Tegola inaspettata e non prevedibile per Stefano Pioli, tecnico rossonero, che in Milan-Lazio ha sostituito Leao non appena ha avuto la certezza che non c'erano più le condizioni per tenerlo in campo. Nel bollettino medico emesso ieri su Leao, il Milan ha parlato di una fase di monitoraggio che verrà portata avanti giorno dopo giorno sul giocatore. Le sensazioni che emergono, però, per il quotidiano torinese, è che almeno all'andata Leao non sarà del match.

In fin dei conti, forzarne il rientro - a meno che il ragazzo non presenti importanti segnali di guarigione - non sarebbe produttivo per lui e per il Milan. Con la squadra che, oltre a volersi giocare al massimo la semifinale di ritorno di Champions, dovrà anche cercare di vincere quattro partite su quattro in campionato (compreso lo scontro diretto a Torino contro la Juventus) se vorrà qualificarsi nuovamente per il massimo torneo continentale.

Proverà a tornare per il derby del 16 maggio — Ieri, in una storia pubblicata su 'Instagram', Leao ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni, dicendo di stare bene e che tornerà presto in campo. Senza forzature, però, perché quelle possono essere più deleterie che utili. Se oggi e domani Leao svolgerà lavoro personalizzato e mai in gruppo, allora Pioli non lo convocherà per Milan-Inter. Puntando, invece, al suo completo recupero per Inter-Milan di martedì 16 maggio prossimo.