Milan, pessimismo per Leao: verso il forfait mercoledì contro l’Inter

Il Milan rischia seriamente di perdere Rafael Leao per il derby di Champions League contro l'Inter in programma dopodomani alle ore 21:00 a 'San Siro'. Al momento, le sensazioni su un possibile recupero del numero 17 lusitano in vista del primo atto dell'EuroDerby sono più negative che positive. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Inter, Leao dovrebbe gettare la spugna — Leao, uscito all'11' di Milan-Lazio di sabato pomeriggio, ieri si è sottoposto ad esami strumentali. Questi hanno evidenziato un'elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. «L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno», ha spiegato il Milan nel suo bollettino.

Ma l'elongazione è una lesione muscolare, di lieve entità, dovuta da un eccessivo allungamento del muscolo, ha evidenziato il 'CorSport'. Lo stiramento di poche fibre muscolari può essere curato soltanto con il riposo ed evitando movimenti. Infatti, ieri, Leao si è recato a Milanello per sottoporsi a delle terapie per tentare di smaltire il fastidio muscolare il prima possibile.

Nessuno vuole rischiarlo di perderlo per le altre gare — Purtroppo, però, per Leao i tempi di recupero in vista di Milan-Inter dell'andata sono davvero stretti e nessuno al Milan vuole rischiare di perderlo più a lungo forzando la mano. Nel dubbio di complicazioni o ricadute, lo staff medico rossonero non rischierà il ragazzo. Piuttosto, Leao salterà Milan-Inter e Spezia-Milan di campionato, per poi essere in campo la prossima settimana.

Martedì 16 maggio, infatti, si giocherà Inter-Milan, derby di ritorno delle semifinali di Champions League e sarà lì che si deciderà chi, tra nerazzurri e rossoneri, approderà alla finale del torneo del prossimo 10 giugno a Istanbul. Non va dimenticato, poi, che il Diavolo è anche impegnato nella lotta per la conquista di un posto in Champions per la stagione 2023-2024. E Leao sarà fondamentale contro Sampdoria, Juventus e Verona.