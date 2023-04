Milan, i tormenti di Ibrahimovic: ha paura di smettere. Sul rinnovo …

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rimediato un altro serio infortunio al polpaccio. Non vorrebbe smettere, però ... Le ultime news

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan che sta vivendo giorni neri per via dell'ultimo infortunio muscolare, rimediato domenica scorsa a 'San Siro', durante il riscaldamento della partita interna contro il Lecce.

Davanti agli occhi di 70mila tifosi rossoneri, Ibrahimovic stava per entrare a 20' dalla fine di Milan-Lecce, dopo oltre un mese di indisponibilità per un infortunio al flessore. Poi, durante un semplice allungo, ha sentito una fitta lancinante. Per il 'CorSera', il polpaccio è messo male, ma il suo umore è anche peggio.

I compagni di squadra, al rientro negli spogliatoi, hanno avuto poca voglia di festeggiare il ritorno alla vittoria interna dopo due mesi. Zlatan, infatti, per loro è un leader, per molti addirittura un mito. Quindi erano più dispiaciuti per l'ennesimo stop stagionale di Ibra che per i tre punti e per i due gol di Rafael Leão.

Ibrahimovic infortunato, morale a terra e il Milan si interroga — Il Milan non ha diramato ancora bollettini ufficiali sulle condizioni di Ibrahimovic, ma il quotidiano generalista ha sottolineato come si tratti di un infortunio serio. Tanto che, a ieri, non erano ancora stati fissati esami strumentali per valutare l'entità del problema. Dev'essere Zlatan a sentirsela e ieri era troppo giù di morale.

Un retroscena, questo, rivelato dal 'Corriere della Sera' che la dice lunga sulle sensazioni e quindi sulle possibilità, molto scarse, che Ibrahimovic possa rimettere piede in campo in questa stagione. Molto probabilmente, l'ha già chiusa. La diagnosi ufficiale dovrebbe arrivare in settimana, ma è meglio farsi poche illusioni.

Da quando è tornato al Milan, nel gennaio 2020, Ibrahimovic ha saltato oltre il 40% delle partite. Quando ha giocato, ha spesso fatto la differenza ed anche da fuori, per presenza e leadership, è stato utilissimo e decisivo. Ora, però, il tempo sembra aver battuto lui. Ed è giusto che anche il Milan rifletta a fondo sul futuro.

Zlatan non vorrebbe smettere: i figli sono con lui a Milano — Per il 'CorSera', al momento, il rinnovo del contratto di Ibrahimovic, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il Milan non è una priorità. Tanto che, finora, non ci sono stati colloqui tra Zlatan, Paolo Maldini e Frederic Massara e la proprietà. Ibra, ora, ha uno stipendio basso (1,5 milioni di euro più bonus) e per il club non sarà mai un problema, sia chiaro.

Ma il Diavolo, adesso, ha come missione principale quella di trovare un centravanti giovane da affiancare ad Olivier Giroud. La questione dell'eventuale rinnovo di Ibra, dunque, sarà affrontata soltanto in estate e non prima. Quel che è certo, ha concluso il quotidiano generalista, è che questo altro stop importante potrebbe incidere sulle scelte. Sia di Ibra sia del club.

Chi gli sta accanto dice che potrebbe continuare. Il Milan, in fin dei conti, per lui è un pezzo di vita. È famiglia, in tutti i sensi, visto che i figli Max e Vincent abitano con lui a Milano e giocano nelle giovanili rossonere. Vedremo da giugno in avanti quali saranno le decisioni sul tema. Milan, ecco il trequartista: le ultime news di mercato >>>