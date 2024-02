Milan, dopo gli infortuni ecco l’abbondanza: Pioli può scegliere

Un mese fa, scrive 'Tuttosport' in edicola questa mattina, quando il Milan si apprestava a disputare i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta il 10 gennaio, perdendo poi per 2-1 a San Siro, Stefano Pioli aveva dovuto lasciare fuori dalla lista dei convocati per indisponibilità varie Bennacer, Caldara, Chukwueze, Florenzi, Kalulu, Krunic, Okafor, Pellegrino, Pobega, Sportiello, Thiaw e Tomori. Una lista lunghissima di infortuni . In campo, con molti giovani, erano finiti Gabbia e Terracciano mentre Theo Hernandez aveva giocato da centrale difensivo.

Milan, dopo gli infortuni ecco l'abbondanza

Domani sera a Monza, si legge, Pioli potrà finalmente scegliere. Dopo il periodo nero per quanto riguarda gli infortuni, finalmente al Milan si può parlare di abbondanza di scelte. Pioli avrà bisogno di tutti e il recupero di Thiaw in difesa va sicuramente in questa direzione, così come i prossimi rientri, sempre nel reparto arretrato, di Kalulu e Tomori. A inizio marzo il Milan potrebbe ritrovarsi senza infortuni e con la rosa al completo. Pioli potrà gestire diversamente gli impegni Monza-Rennes-Atalanta dei prossimi otto giorni, facendo per esempio rifiatare alcuni titolari in vista dei match più importanti. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni. Pioli pensa al turnover pesante?