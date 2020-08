Milan, informazioni per i tifosi: come richiedere il rimborso abbonamenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, sarà attiva, fino al prossimo 10 settembre, la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali, degli abbonamenti che il Milan aveva proposto per il girone di ritorno del campionato di Serie A 2019-2020 e dei ‘games pack‘ speciali.

Il club di Via Aldo Rossi, così, ha deciso di venire incontro ai propri tifosi, rimasti al palo, e fuori dallo stadio di ‘San Siro‘, nel momento in cui è scoppiata l’emergenza CoVid_19 che, di fatto, dopo tre mesi di stop al calcio giocato, ha visto concludersi il massimo torneo nazionale a porte chiuse onde evitare qualsiasi possibile rischio di contagio.

Sul sito web ufficiale del club rossonero, ‘acmilan.com‘, è possibile procedere con le richieste ed avere qualsiasi informazione necessaria. Le modalità per il rimborso sono due: rimborso con voucher o rimborso monetario. È evidente come la prima opzione (che garantirebbe uno sconto sull’abbonamento per la stagione 2020-2021), preveda che ‘San Siro‘, come gli altri stadi italiani, possa presto essere riaperto al pubblico.

Nel caso contrario, ovvero che il campionato di Serie A 2020-2021 inizi e prosegua a porte chiuse, il rimborso con voucher sarà convertito in rimborso monetario. La quota rimborsata, ha evidenziato la ‘rosea‘, è corrispondente alle sei gare disputate dal Diavolo a ‘San Siro‘ a porte chiuse post-lockdown, vale a dire Milan-Roma, Milan-Juventus, Milan-Parma, Milan-Bologna, Milan-Atalanta e Milan-Cagliari.

La partita Milan-Genoa dell'8 marzo scorso, infatti, è stata già oggetto di uno specifico programma di rimborso, già concluso.