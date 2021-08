Milan, il silenzio di Pioli riguardo gli striscioni contro Donnarumma | News

Stefano Pioli e il club rossonero non hanno risposto alle domande riguardo gli striscioni degli ultras nei confronti di Donnarumma

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, durante la conferenza stampa non ha risposto alle domande riguardo gli striscioni apparsi all'esterno di Milanello nei confronti di Gianluigi Donnarumma. Secondo 'Il Giornale', il club e il mister non hanno voluto dare delle risposte per evitare di rovinare il nuovo clima che si è creato tra tifosi e dirigenza dopo anni difficili. Faivre, Corona e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.