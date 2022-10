Milan, il punto: De Ketelaere e Kjaer quasi. Giroud può riposare

1 di 1

MILAN, LE ULTIME

Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer si complimentano con Charles De Ketelaere (attaccante AC Milan) per uno dei suoi gol nell'amichevole Milan-Pergolettese 7-1 | AC Milan News (Getty Images)

La settimana non è iniziata benissimo, ma sabato c'è Milan-Monza ed è l'occasione per rifarsi. L'infortunio di Mike Maignan terrà fuori il francese classe 1995 almeno un altro mese. Theo Hernandez, francese classe 1997, ha vissuto attimi di paura con una rapina in casa. In tutto questo, Stefano Pioli, che oggi fa il compleanno, cerca di preparare la partita. Una sfida tutt'altro che semplice, contro una delle squadre più in salute del campionato. Doveva essere la partita dei rientri e degli esperimenti messi da parte, ma la situazione è un po' cambiata.

Dest o Gabbia in difesa

Ovviamente perché Maignan non ci sarà e probabilmente non saranno al 100% neanche Simon Kjaer, danese classe 1989, e Charles De Ketelaere, belga classe 2001. Il primo ieri si è allenato in gruppo, ma ovviamente ha bisogno ancora di qualche giorno per essere considerato al meglio. Dovrebbe essere a disposizione, ma non partirà titolare. Solito ballottaggio quindi in difesa, con Sergino Dest, statunitense classe 2000, che si gioca una maglia con Matteo Gabbia, classe 1999.

De Ketelaere, il punto

Oggi sarà la giornata decisiva per De Ketelaere secondo invece. Anche ieri si è allenato a parte, ma sta meglio ed è quasi pronto. Ha saltato le ultime due, ma sabato dovrebbe essere di nuovo disponibile, ma anche lui dalla panchina. Martedì, d'altronde, si gioca di nuovo e sarà una partita dal peso specifico notevole.

Origi o Rebic dal primo

Anche per questo, Olivier Giroud potrebbe riposare. Il francese classe 1986 ha tirato la carretta negli ultimi tempi, giocando sempre titolare. È apparso spompato e quindi serve recuperarlo al meglio. Potrebbe sedersi in panchina, in favore di Divock Origi o Ante Rebic, entrambi in buona condizione. Il belga classe 1995 ha smaltito i problemi ed è in grande crescita, mentre il croato classe 1993 scalpita come sempre per giocare titolare. Intanto la situazione di Maignan è più complicata del previsto >>>