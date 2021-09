Milan, il CorSport è sicuro: “Con Donnarumma favorito per lo Scudetto”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla sessione estiva di calciomercato condotta dal Milan. Molto bene i rossoneri

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha analizzato le mosse del Milan nel calciomercato estivo conclusosi ieri. Ecco quanto ha riportato, in due articoli diversi di commento all'operato del club di Via Aldo Rossi, il quotidiano romano.

"Il Milan ha ultimato un paziente puzzle portato avanti in un'estate aperta dai grandi divorzi a parametro zero, quelli di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, e scandita da un paziente lavoro di ricostruzione in quei ruoli rimasti scoperti. Un trequartista in più era quello che mancava ed alla fine Paolo Maldini e Frederic Massara hanno saputo muoversi bene su più tavoli. Quando è saltata la chance di prendere Romain Faivre, hanno chiuso con Junior Messias. Regalando alla Serie A un altro capitolo di una favola già entusiasmante: il fattorino che giocava nei tornei Uisp da amatore ora potrà esordire in Champions League".

"Il Milan e Stefano Pioli sono in simbiosi e, se fosse rimasto Donnarumma, non avremmo esitato ad indicarlo come favorito per lo Scudetto. Ma anche con la partenza di Gigio la squadra ha aumentato lo spessore. Nella scorsa stagione Pioli aveva un vuoto che riempiva ora con Rafael Leao, ora con Ante Rebic, ora con Zlatan Ibrahimovic: nessuno dei tre centravanti vero. Quest'anno ha messo al centro dell'attacco Olivier Giroud e la sua presentazione a 'San Siro' è già sufficiente a spiegare quante siano le risorse in più di questa squadra. Poi Alessandro Florenzi, Pietro Pellegri e una bellissima scommessa, quella di Messias". Milan, il resoconto finale del calciomercato estivo 2021 >>>