Milan, il club pensa ai mini abbonamenti e ad una riduzione dei prezzi

Con l'aumento della capienza all'interno degli stadi al 75%, il Milan starebbe valutando l'idea di introdurre dei mini abbonamenti

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di 'Tuttosport' quest'oggi in edicola, il Milan starebbe pensando di mettere in vendita dei mini abbonamenti. Una modalità di vendita già messa in atto in passato nell'era pre-Covid e che può essere resa possibile nuovamente grazie all'aumento della capienza all'interno degli impianti sportivi all'aperto. Oltre a ciò, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando anche diabbassare ancora di più i prezzi dei biglietti. L'aumento del numero del pubblico sugli spalti consentirà a tutti i club di poter vendere più biglietti, dunque incassare di più e ammortizzare i bilanci.