Milan, le idee di Pioli per sopperire all’assenza di Leao contro il Napoli

Rafael Leao non prenderà parte al match tra Milan e Napoli a causa di una squalifica: Stefano Pioli ha in mentre tre soluzioni

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul Milan , squadra che dovrà fare a meno di Rafael Leao per il match contro il Napoli a causa di una squalifica. Il portoghese, infatti, ha rimediato una somma di ammonizioni nell'ultimo match di campionato contro la Sampdoria, dunque Stefano Pioli sta già pensando a come sostituire il numero 17 rossonero.

Secondo il quotidiano romano, Pioli potrebbe mantenere il 4-2-3-1 con lo spostamento a sinistra di Saelemaekers. In questo modo sarà Messias ad occupare la fascia destra, con De Ketelaere a ricoprire il ruolo di trequartista. L'intenzione dell'allenatore del Milan sarebbe quella di cambiare il meno possibile considerato che si tratta di una partita molto delicata, ovvero contro il Napoli con cui condivide il primato in classifica insieme all'Atalanta. Un'alternativa da non scartare è il 4-2-3-1. In questo modo Pioli rinforzerebbe il centrocampo inserendo la fisicità e la freschezza di Pobega e Brahim Diaz insieme a De Ketelaere a supporto dell'unica punta.