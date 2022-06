Milan, l’idea di Pioli: giocatori duttili e nuovo sistema di gioco | News

Il Milan 2022-23 presenterà diverse novità: con l'acquisto di giocatori duttili, Stefano Pioli potrà proporre anche diversi sistemi di gioco

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sul mercato del Milan e delle possibilità novità che potrebbero dare i nuovi acquisti alla causa rossonera. L'intenzione del club sarebbe quella di creare una squadra composta da giocatori duttili, in maniera tale che l'allenatore Stefano Pioli possa proporre diverse soluzioni tattiche.

Un Milan versatile

Il segnale ormai è chiaro. Yacine Adli è un trequartista ma che occupa più posizioni in campo, idem Renato Sanches. Noa Lang nasce come esterno sinistro ma può giocare in tutti ruoli della trequarti, così come De Ketelaere ha praticamente giocato in quasi tutti i ruoli del campo. La struttura di gioco del Milan è il 4-2-3-1, ma nella prossima stagione, grazie anche alla duttilità dei giocatori, si potrà vedere un Milan che proporrà diverse idee e diverse soluzioni di gioco. Non che Stefano Pioli non l'abbia già fatto nell'arco di questa stagione, basti pensare a Krunic che da mezz'ala di ruolo ha concluso il campionato giocando titolare da trequartista.

Renato Sanches e Tommaso Pobega - quest'ultimo di ritorno alla base rossonera dopo la stagione in prestito al Torino - potranno anche giocare in un centrocampo a tre. Il portoghese ha corsa, tempi e istinto per far male a tante difese, mentre il Milan aspetta che il Lille risolva i suoi problemi di bilancio per poi cedere finalmente il classe 1996. L'unico dubbio che potrebbe far preoccupare i tifosi rossoneri riguarda i numerosi problemi fisici che ha sofferto l'ex Bayern Monaco durante la sua carriera, ma su questo ci sarà tempo in futuro per poterci lavorare su.

Difesa a 3

La grande novità potrebbe essere quella del ritorno alla difesa a 3. Alberto Zaccheroni vinse uno scudetto con quel sistema di gioco, mai più replicato se non a strappi da Allegri e Montella. Pioli, dal canto suo, potrebbe anche proporre questo nuovo schieramento grazie alle caratteristiche dei suoi difensori. In realtà il Milan di Pioli, seppur inizi con una difesa a 4, imposta l'azione da gioco con la retroguardia rossonera schierata a 3. Theo Hernandez alto sulla linea di centrocampo, mentre Kalulu, Tomori e un Calabria leggermente arretrato compongono la difesa. Una situazione già proposta e che, molto probabilmente, si continuerà a vedere.

Capitolo Botman

Ed è qui che dovrebbe adattarsi Sven Botman. Il difensore del Lille sarebbe perfetto per comporre una coppia centrale con Tomori o Kalulu, in quanto dotato di grande fisicità. L'olandese è l'obiettivo numero uno del Milan, anche se l'affare non è ancora concluso. Il Newcastle rimane forte sul giocatore e ha presentato un'offerta superiore a quella dei rossoneri al Lille, anche se la volontà del classe 2000 è solo quella di approdare alla corte di Stefano Pioli. Calciomercato Milan, colpo 'low cost' dal Real Madrid? Le ultime.