Milan, Ibrahimovic tra ferie e riabilitazione: il programma dello svedese

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si sta godendo le ferie dopo l'operazione di pulizia articolare al ginocchio sinistro. Il punto

Il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che recentemente si è operato al ginocchio sinistro, come noto, in un intervento di pulizia articolare. Ibra sta proseguendo la sua riabilitazione post-operatoria in vacanza, a bordo del suo yacht.