Milan, Ibrahimovic torna ad allenarsi: novità sulla data del recupero

Zlatan Ibrahimovic brucia le tappe. L'attaccante svedese del Milan è già tornato in campo dopo l'operazione al ginocchio: novità sul recupero

Zlatan Ibrahimovic , come al solito, sorprende tutti. Il fuoriclasse svedese del Milan è già tornato ad allenarsi dopo l'operazione al ginocchio. A riportarlo è 'Quotidiano Sportivo'. Lo scorso 16 giugno Ibrahimovic si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia dopo i problemi accusati nel finale di campionato, che lo hanno costretto a saltare anche gli Europei.

Ottime notizie, dunque, per il Milan e per Stefano Pioli. Ibrahimovic ha bruciato le tappe e fornito indicazioni interessanti sulla possibile data del suo pieno recupero. L'obiettivo dell'attaccante è adesso quello di riuscire ad essere pronto per l'inizio della prossima stagione, magari già per la prima di campionato fissata per il 22 agosto.