Milan, Ibrahimovic testimonial per un marchio di abbigliamento sportivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , poiché il classe 1981 è diventato testimonial per 'H & M Move', la linea di abbigliamento sportivo del marchio svedese. Per l'occasione, nello spot, Ibra si è cimentato in posizioni e metodi di allenamento piuttosto ... inusuali.

«Spesso, crescendo, mi sono sentito giudicato o escluso da certi gruppi. I ragazzi e le ragazze che hanno vissuto la mia stessa esperienza dovrebbero poter indossare i capi che utilizzano gli atleti professionisti. Potermi allenare ha cambiato la mia vita al 100%», lo slogan con cui Zlatan invita i suoi connazionali, ma non soltanto, a vestire come lui. Ed a spingere in allenamento, soprattutto, come lui ha sempre fatto nel corso della sua carriera lunga più di 20 anni.

A fargli da 'coach', in questa campagna per la nuova linea, è Jane Fonda, attrice statunitense vincitrice di due premi Oscar (1972 e 1979) e per decenni tra i 'guru' mondiali del fitness. Ibrahimovic, insomma, sveste per una volta i panni da giocatore del Milan per mostrarsi in una nuova veste. In mosse e combinazioni non proprio figlie delle sue adorate arti marziali, ma sempre utili per tenersi in forma.