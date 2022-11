Milan, lunedì Ibrahimovic a ‘Striscia la notizia’ in una veste inedita

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà lunedì sera a 'Striscia la notizia' su Canale 5. Stavolta, però, niente Tapiro d'Oro per lui

Daniele Triolo

'Gazzetta.it' ha anticipato come Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, stia per tornare in tv dopo aver preso parte, come ospite fisso, al Festival di Sanremo nel 2021.

Stavolta, però, vedremo il bomber nativo di Malmö impegnato a 'Striscia la notizia', nella trasmissione che andrà in onda lunedì 21 novembre, alle ore 20:35, su Canale 5.

Milan, Ibrahimovic torna a 'Striscia la notizia': i dettagli — Ibrahimovic, ha ricordato la versione online della 'rosea', è un habitué del tg satirico ideato da Antonio Ricci. Nel 2011, infatti, Zlatan ottenne il Tapiro d'Oro per un'espulsione (e conseguente squalifica di tre giornate) rimediata nel corso del suo primo biennio al Milan.

Ibra, poi, nel tempo ha ricevuto una serie di Tapiri dall'inviato Valerio Staffelli. Ora, però, il fuoriclasse scandinavo, classe 1981, tornerà a 'Striscia' in una veste diversa inedita: sarà, infatti, accanto ai conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari in una puntata che avrà un focus speciale sui Mondiali in Qatar.

Zlatan, insomma, sarà una specie di ospite d'eccezione, solo per la puntata di lunedì prossimo. Un singolare e gustoso antipasto in vista del suo ritorno in campo con il Diavolo, previsto per il mese di gennaio 2023. Gli scatti di Gattuso e il tradimento di Giampaolo: quello che non sapete su Suso >>>