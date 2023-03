Milan, Ibrahimovic nella storia: segna un gol a 41 anni e 166 giorni | News

Ennesimo record per Zlatan Ibrahimovic: con il gol segnato all'Udinese, l'attaccante svedese diventa il più anziano a segnare in Serie A

Enrico Ianuario

L'edizione odierna di 'Tuttosport' parla di Zlatan Ibrahimovic, autore del gol del Milan nella partita persa ieri dai rossoneri contro l'Udinese. Non è bastata la sua realizzazione su calcio di rigore per evitare la sconfitta alla squadra di Pioli, la settima in questo campionato. Ibrahimovic è tornato a giocare una partita dal primo minuto dopo più di un anno e per giunta con la fascia da capitano al braccio. Una decisione presa da Bennacer nel pomeriggio prima della gara, in quanto l'algerino era il capitano designato complice l'assenza di Theo Hernandez e la panchina di Calabria. Un gesto di riconoscimento da parte del centrocampista nei confronti del numero 11 rossonero.

Non è stato autore di una grandissima partita, anche se spesso ha cercato pure di dare una mano in fase difensiva. Dopo l'1-0 di Pereyra, ecco l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match. Tocco di mano di Bijol in area di rigore e penalty per il Milan dopo una revisione al Var. Ibra calcia ma Silvestri si oppone, ma l'arbitro fa ripetere in quanto sulla ribattuta Beto è entrato prima di tutti in area di rigore prendendo il pallone. Dunque lo svedese non sbaglia, calciando forte e centrale. Peccato però che nemmeno il tempo di esultare che il Milan si è ritrovato subito sotto a causa del gol del 2-1 di Beto.

Nel secondo tempo è stato meno appariscente del Milan e ha lasciato il terreno di gioco per far spazio ad Origi. Ibrahimovic, nonostante la serata storta del Milan, è entrato comunque nella storia. E' l'unico dei cinque maggiori campionati europei ad avere segnato un gol a 41 anni e 166 giorni. Inoltre è diventato anche il marcatore più anziano della storia della Serie A, superando Alessandro Costacurta (41 ani e 25 giorni) che, come Ibra, aveva segnato un calcio di rigore contro l'Udinese nel 2007. L'allenatore, la gamba di Gascoigne e il cinema: tanti auguri a Nesta.

