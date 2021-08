Milan, Ibrahimovic spinge sui pedali come per tornare in campo

Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha pubblicato un video in cui va in bici in Svizzera. Solito ego, grande come la voglia di tornare.

Stefano Bressi

Manca sempre meno al ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic e il Milan lo aspetta a braccia aperte. Lo svedese corre verso il rientro, come dimostra sui social, dove pubblica come sempre piccoli segnali. L'ultimo è un video in cui pedala in bicicletta, prima pian piano godendosi il panorama della Svizzera, poi di scatto lasciando alle proprie spalle solo tanta polvere. Sotto il video, migliaia di commenti. Un modo per dimostrare come stia meglio e come il rientro proceda spedito, con una voglia enorme di tornare. Grande quasi quanto il suo ego, visto che nella didascalia del video dice di muovere le montagne.

Il giro in bicicletta nei sentieri di montagna dimostra che il ginocchio sta bene, scrive La Gazzetta dello Sport. Da poco ha ricominciato a lavorare sul campo e a breve inizierà anche a farlo con il pallone. Prima, si è allenato intensamente in palestra, così da non perdere la sua forza e la sua esplosività. L'obiettivo è dimostrarsi ancora una volta Benjamin Button: ovvero far meglio dell'ultima stagione, dimostrando ancora di migliorare con gli anni. In totale aveva saltato 19 partite, di cui 18 per infortunio e una per squalifica. Ovvero metà campionato. Nelle altre 19, però, ha segnato 15 gol. L'obiettivo è evitare altri stop con allenamenti mirati. E se confermasse questi numeri... Ecco perché non si spinge troppo per il suo rientro. Salterà le prime due di campionato, ma dopo la sosta sarà pronto a scendere in campo.

Ovviamente salterà anche le due partite della Svezia che sono in programma a inizio settembre, valide per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ha saltato gli Europei, ma non ha intenzione di salutare la Nazionale. Presto tornerà anche a vestire di giallo, proprio con i Mondiali nel mirino.