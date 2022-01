Milan, Ibrahimovic sorride: sarà in campo nel derby contro l’Inter

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si allena senza problemi a Milanello dopo i dolori patiti al tendine d'Achille della gamba destra

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , che, come noto, era uscito al 28' della sfida di 'San Siro' contro la Juventus per un dolore al tendine d'Achille della gamba destra.

Ieri, a Milanello, Ibrahimovic non era in gruppo e, molto probabilmente, così non sarà anche i prossimi giorni. La sua presenza, però, nel derby contro l'Inter di sabato 5 febbraio, ore 18:00, non sembra essere in dubbio. Zlatan, ad ogni modo, ha già ripreso ad allenarsi.