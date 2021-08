Milan, Ibrahimovic si prepara al rientro ma non correrà rischi: il punto

Il recupero di Zlatan Ibrahimovic prosegue bene, ma il Milan non vuole correre rischi: ecco quando potrebbe rientrare in gruppo

In casa Milan si guarda con molta attenzione al recupero di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta preparandosi al rientro dopo l'operazione al ginocchio avvenuta lo scorso 18 giugno e ha come obiettivo quello di recuperare per la prima giornata di campionato contro la Sampdoria.