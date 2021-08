Milan, Ibrahimovic si ispira a Benjamin Button: corre verso il rientro

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha 'festeggiato' sui social il proprio ritorno al lavoro sul campo. Per giocare ci vorrà settembre

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è il protagonista dell'approfondimento odierno su 'La Gazzetta dello Sport'. Lo svedese, infatti, ha celebrato sui social, con una 'Story' sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', il suo ritorno al lavoro sul campo.

Sulla maglia bianca d'allenamento utilizzata da Ibrahimovic campeggiava un nome. Non il suo, bensì quello di Benjamin Button, celebre personaggio al quale Zlatan si ispira poiché, come lui, ringiovanisce invece di invecchiare con il passare degli anni. Così, dunque, Ibra ha voluto far sapere a tutti che sta per tornare.

Prima di rimettersi a lavorare in gruppo, però, deve recuperare la giusta condizione. Anche ieri Ibrahimovic si è allenato da solo, seguendo il suo programma specifico. Il numero 11 del Milan corre, anche intensamente, senza, però, testare l'impatto del suo ginocchio sinistro con il pallone. Per quello, infatti, ha evidenziato la 'rosea', servirà qualche altro giorno di tempo.

Nell'attesa, però, Ibrahimovic proverà movimenti e cambi di direzione per verificare la stabilità del ginocchio. Ha già ben recuperato, infatti, la fase di recupero della forza, avendo seguito un intenso programma in palestra. Quando potrà, dunque, rientrare in campo Ibrahimovic con il Milan?

Nessuno si stupirebbe se cercasse di farcela, almeno per la panchina, per Milan-Cagliari di domenica 29 agosto, esordio stagionale in Serie A dei rossoneri di Stefano Pioli a 'San Siro'. Più probabile, però, che sia a disposizione per Milan-Lazio di domenica 12 settembre, dopo la sosta per le Nazionali. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>